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TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında heyecan, Trabzonspor - Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla devam ediyor. Son olarak deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olan Fırtına, evinde hanesine 3 puan yazdırmak için mücadele edecek. Cezası dolan Bakasetas'ın forma gieyeceği karşılaşmada 4 futbolcusu kart sınırında bulunan bordo-mavililerin yıldızı Eren Elmalı ise cezalı olması sebebiyle kadroda yer almadı. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:20 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2023 Pazartesi 18:30
TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK CANLI İZLE | Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? TS maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Ligde 48 puanla 8. sırada yer alan Fırtına'nın İstanbul temsilcisi rakibi ise 44 puanla 9. sırada yer alıyor. Son maçında Fenerbahçe'ye yenilen Karadeniz devi, bugün 3 puanı kendi hanesine yazdırarak moral kazanmak istiyor. Peki Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 22 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

BAKASETAS GERİ DÖNÜYOR

İki takım bugüne kadar Ligde 7 kez karşı karşıya geldi. Bordo- mavililer 5, kırmızı-siyahlılar 1 kez galip geldi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da Pirlo'nun öğrencileri, Fırtına'yı 4-1 yenmişti.

Bjelica, Karagümrük maçında kadroda değişikliklere gidecek. Tecrübeli hocanın kart cezası dolan Bakasetas'ın geri dönüyor olması ve Eren Elmalı'nın cezalı duruma düşmesi nedeniyle yapacağı değişikliklerde savunmanın solunda Arif Boşluk'a, orta sahada Doğucan'ın yerine Bakasetas'a görev vermesi bekleniyor.

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fatih Karagümrük maçı öncesi Karadeniz devinde Bartra, Siopis, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu 4 oyuncu bir sarı kart görmeleri durumunda Giresunspor sınavında forma giyemeyecekler.

TRABZONSPOR - KARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen,Hüseyin,Bartra,Arif,Sıopıs, Hamsik,Bakasetas, Abdülkadir,Trezeguet, Umut

Karagümrük: Batuhan, Salih, Dresevıc, Biraschi, Lobjanıdze, Levent, Ozdoev, Feghouli, Diagne, Borını, Shukurov

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Trabzonspor - F. Karagümrük maçı hangi kanalda?
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