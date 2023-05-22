Trabzonspor 4–1 Karagümrük (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Bordo mavililer bu galibiyetle puanını 51'e yükselterek haftayı 6. sırada kapattı. 9. sırada yer alan Karagümrük ise 44 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Arif Boşluk'un sol taraftan ortasında Trezeguet'in omzundan seken topu kale sahası önünde iyi takip eden Bartra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

14. dakikada Fatih Karagümrük sahasından gönderilen uzun topla sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Lobjanidze, uzak direğe yerden pasını iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

20. dakikada Gomez sağ taraftan ceza sahası içine girdi. Gomez'in pasında Abdulkadir Ömür'ü geçen topu iyi takip eden Trezeguet'in sol çaprazdan vuruşunda kaleci Bahadır'dan seken top ağlarla buluştu. 2-1

35. dakikada sol çaprazda rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası dışında topu önüne açan Trezeguet'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'ın solundan ağlarla buluştu. 3-1

51. dakikada Gomez sağ taraftan getirdiği topu ceza sahası içindeki Abdulkadir Ömür'e verdi. Abdülkadir'den aldığı meşin yuvarlağı Trezeguet, topu ağlara gönderdi. 4-1

57. dakikada Larsen'in ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Abdulkadir Ömür meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yapılan inceleme sonrası opsiyon VAR'da ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90. dakikada ceza sahası içindeki Bakasetas'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Batuhan'da kaldı.

90+2. dakikada Magomed Ozdoev'in ceza sahası içine doğru ortasında meşin yuvarlağı göğsüyle önüne alan Diagne kaleciyle karşı karşıya kaldı. Diagne'nin vuruşunda ise Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

90+4. dakikada Salih Dursun sakatlanarak oyundan çıktı. Fatih Karagümrük oyunun geri kalan 5 dakikalık bölümü 10 kişi oynadı.

Stat: Akyazı

Hakemler: Turgut Doman xx, Mustafa Sönmez xx, Ali Tuna xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Larsen xx, Bartra xx, Hüseyin Türkmen xx, Arif Boşluk xx (Serkan Asan dk. 83 ?), Siopis xx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür xx (Hamsik dk. 73 x), Visca xx (Bardhi dk. 73 x), Trezeguet xxx (Lahtimi dk. 88 ?) Gomez xx (Umut Bozok dk. 73 x)

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Taha Altıkardeş, Gbamin, Doğucan Haspolat, Markovic

Teknik Direktör: Nenad Bjelica

Fatih Karagümrük: Batuhan x, Brisachi x (Salih Dursun dk. 64 x), Rodrigues x, Dresevic x, Levent Mercan x, Shukurov x (Adnan Uğur dk .46 x), Bertolacci x (Nicholas dk. 76 x), Magomed Ozdoev x, Lobjanidze x (Colley dk.75 x), Borini x (Kerim Frei dk. 82 ?), Diagne x

Yedekler: Viviano, Colin Kazım, Samed Onur, Feghouli, Brahim Darri

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Bartra (dk.8), Batuhan (dk.20 k.k), Trezeguet (dk. 35 ve 51) (Trabzonspor), Diagne (dk14) (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Serkan Asan (Trabzonspor)