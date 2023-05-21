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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Rusya yolcusu

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un sezon başında Lille'den kiraladığı Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulüpteki ikinci döneminde beklentilerin çok altında kaldı. Bjelica'nın da gözünden düşen 26 yaşındaki futbolcunun akıbeti belli oldu. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Rusya yolcusu

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı büyük umutlarla Lille'den kiralamıştı. İdmanlarda Nenad Bjelica'nın gözüne giremediği için 21 kişilik maç kadrosuna alınmayan tecrübeli hücum oyuncusu sezonun tamamlanmasını bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Yazıcı, seneye yine Rusya'da oynayacak.

5 GOL, 1 ASİST

Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon 20 maça çıktı. Fileleri 5 defa havalandırırken sadece 1 asist yaptı. Yazıcı, beklentilerin çok uzağında kaldı.

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