TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Rusya yolcusu

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı büyük umutlarla Lille'den kiralamıştı. İdmanlarda Nenad Bjelica'nın gözüne giremediği için 21 kişilik maç kadrosuna alınmayan tecrübeli hücum oyuncusu sezonun tamamlanmasını bekliyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını CSKA Moskova'da kiralık olarak geçiren Yazıcı, seneye yine Rusya'da oynayacak.

5 GOL, 1 ASİST

Yusuf Yazıcı, bordo-mavili formayla Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Avrupa Kupaları'nda bu sezon 20 maça çıktı. Fileleri 5 defa havalandırırken sadece 1 asist yaptı. Yazıcı, beklentilerin çok uzağında kaldı.