Haberler Trabzonspor TFF’ye başvuru yapıldı

TFF’ye başvuru yapıldı

Trabzonspor Samet Akaydin olayını TFF'ye taşıdı. Yapılan açıklamada "Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde Trezeguet'ye tükürmüştür. Bu çirkin olay yayıncı kuruluş görüntülerine de yansımıştır.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
TFF’ye başvuru yapıldı
Trabzonspor Samet Akaydin olayını TFF'ye taşıdı. Yapılan açıklamada "Samet Akaydın, kasıtlı bir şekilde Trezeguet'ye tükürmüştür. Bu çirkin olay yayıncı kuruluş görüntülerine de yansımıştır. Ağır bir disiplin ihlali gerçekleştiren Samet Akaydın ile ilgili TFF Başkanlığına başvuru yapıldı., Alınacak karar titizlikle takip edilecektir" denildi
SÜPER Lig'de Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettiği maçta Fırtına'nın tek golünü Trezeguet kaydetmişti. Mısırlı yıldız bu golden sonra secdeye gitmişti. Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre tam da bu sırada Fenerbahçe stoperi Samet Akaydin, Trezeguet'ye dönerek tükürdü. Bu olay Trabzonsporluların tepkisini çekti.

Trabzonspor kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Resmi sitededen "Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir" denildi.

FUTBOL BU TÜR HAREKETLERDEN KORUNMALIDIR

Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bu konuda bir araya gelmeye davet ediyoruz. Sahalarımızda bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz"
Trabzonspor Fenerbahçe'nin tecrüebli savunma oyuncusu Samet Akaydin hakkındaki açıklamasında, Türk futbol kamuoyuna da seslendi. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Samet Akaydin'e tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz"

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