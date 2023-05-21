TFF’ye başvuru yapıldı

SÜPER Lig'de Trabzonspor'un deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettiği maçta Fırtına'nın tek golünü Trezeguet kaydetmişti. Mısırlı yıldız bu golden sonra secdeye gitmişti. Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre tam da bu sırada Fenerbahçe stoperi Samet Akaydin, Trezeguet'ye dönerek tükürdü. Bu olay Trabzonsporluların tepkisini çekti.
Trabzonspor kulübü konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Resmi sitededen "Fenerbahçe ile oynadığımız karşılaşmada Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir" denildi.
FUTBOL BU TÜR HAREKETLERDEN KORUNMALIDIR
Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bu konuda bir araya gelmeye davet ediyoruz. Sahalarımızda bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz"
Trabzonspor Fenerbahçe'nin tecrüebli savunma oyuncusu Samet Akaydin hakkındaki açıklamasında, Türk futbol kamuoyuna da seslendi. Bordo-mavililerin resmi sitesinden yapılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: "Samet Akaydin'e tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz"