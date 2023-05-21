Siopis şaşırttı

Karadeniz ekibinin orta sahasındaki acar oyuncusu Manolas Siopis geldiği günden bu yana en kötü maçlarından birini Fenerbahçe'ye karşı oynadı. Nadir olarak sahada etkisiz kalan Yunan futbolcu, Kanarya karşısında top kapamadı. Pozisyon uzaklaştıramadı. Pas arası yapamadı. Hava topu kazanamadı. 12 ikili mücadelenin sadece 5'inden galip ayrılabildi.
Hüseyin çok üzgün
Bjelica'nın geldiği günden beri gözdesi olan Hüseyin Türkmen, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası üzgün. Genç stoper sezonu iyi şekilde tamamlamaları gerektiğini söyledi. Hüseyin gelecek sezondan umutlu olduğunu dile getirdi