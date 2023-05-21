Arif Boşluk heyecanlı

Trabzonspor Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bordomavililer, Nenad Bjelica yönetiminde tesislerde çalışmalarına devam etti. İdmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı. Bugün idmanlar sürecek
Trabzonspor Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bordomavililer, Nenad Bjelica yönetiminde tesislerde çalışmalarına devam etti. İdmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı. Bugün idmanlar sürecek
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