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Arif Boşluk heyecanlı

Fırtına'nın genç oyuncusu Arif Boşluk bu hafta 11' dahil oluyor. Başarılı sol bek, Eren Elmalı cezası sebebiyle bu hafta yok.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Arif Boşluk heyecanlı
Fırtına'nın genç oyuncusu Arif Boşluk bu hafta 11' dahil oluyor. Başarılı sol bek, Eren Elmalı cezası sebebiyle bu hafta yok. Karagümrük maçında oynayacak olan Arif de çok heyecanlı. Gelecek sezon daha da fazla süre bulacak.


Trabzonspor Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bordomavililer, Nenad Bjelica yönetiminde tesislerde çalışmalarına devam etti. İdmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, mobilite ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise pas çalışması ve sonuçlandırma yapıldı. Bugün idmanlar sürecek
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