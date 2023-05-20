Haberler Trabzonspor Sağ bek Edin Visca!

Sağ bek Edin Visca!

Ankaragücü ve F.Bahçe maçlarında alışılagelen oyun sistemi dışında formasyonlar deneyen Bjelica'nın mevkilerde yaptığı değişiklikler taraftarları şaşırttı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
Sağ bek Edin Visca!
Yeni oyun kurgusu arayışındaki Hırvat hoca, F.Bahçe karşısında sağ kanat Visca'ya sağ bekte görev verdi. Yeni pozisyonundaki oyunuyla Hırvat çalıştırıcıdan beğeni alan Visca, Başakşehir'de forma giydiği dönemde 132 müsabakada orta sahanın sağında görev almıştı. Boşnak oyuncu, Ankaragücü maçının ardından 2. kez bu mevkide görev aldı.

Arif oynayacak

Karadeniz devinin son haftalarda üçlü savunmanın solunda görev yapan Eren Elmalı, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Bu oyuncunun yokluğunda Karagümrük maçında o bölgede Arif Boşluk'un görev alması bekleniyor.

Lahtimi gidecek

Abdullah Avcı'nın isteği ile transfer edilen Lahtimi, kulübeye mahkum kaldı. Bugüne kadar sadece 8 maçta 127 dakika sahada kalan Faslı oyuncunun menajeri Chadi, yönetimden görüşme talep etti. 22 yaşındaki sağ kanat ayrılmak istiyor.

Dış sahada 15.

Bordo-mavili takım ligdeki deplasman puan durumunda küme düşme potasının hemen üzerinde 15. sırada yer alıyor. 16 deplasman maçında 14 puana ulaşan Fırtına, sadece G.Antep FK (çekildi), Hatay (çekildi) Giresun, Alanya'yı geçebildi.
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