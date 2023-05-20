Sağ bek Edin Visca!

Arif oynayacak
Karadeniz devinin son haftalarda üçlü savunmanın solunda görev yapan Eren Elmalı, Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. Bu oyuncunun yokluğunda Karagümrük maçında o bölgede Arif Boşluk'un görev alması bekleniyor.
Lahtimi gidecek
Abdullah Avcı'nın isteği ile transfer edilen Lahtimi, kulübeye mahkum kaldı. Bugüne kadar sadece 8 maçta 127 dakika sahada kalan Faslı oyuncunun menajeri Chadi, yönetimden görüşme talep etti. 22 yaşındaki sağ kanat ayrılmak istiyor.
Dış sahada 15.
Bordo-mavili takım ligdeki deplasman puan durumunda küme düşme potasının hemen üzerinde 15. sırada yer alıyor. 16 deplasman maçında 14 puana ulaşan Fırtına, sadece G.Antep FK (çekildi), Hatay (çekildi) Giresun, Alanya'yı geçebildi.