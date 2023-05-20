İlk derbide kaybetti

26 maça yükseldi
Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, rakibine 3-1 mağlup oldu. Ligin 34'üncü haftasını 48 puanla 8'inci sırada kapatan Karadeniz devi, şampiyonluk umudunu yaşayan rakibi karşısında deplasmandaki 25 yıllık galibiyet özlemini 26 maça çıkardı.
Hükmen galip geldi.
Fenerbahçe'ye yenilen Fırtına, deplasmandaki mağlubiyet serisini de 8'e yükseltti. Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken, bu süreçteki tek galibiyetini ligden çekilen Gaziantep FK karşısında (hükmen) aldı.