Haberler Trabzonspor İlk derbide kaybetti

İlk derbide kaybetti

Süper Lig'de 25 yıldır deplasmanda yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor, aldığı sonuçla hüsrana uğradı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50
İlk derbide kaybetti
Süper Lig'de 25 yıldır deplasmanda yenemediği ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor, aldığı sonuçla hüsrana uğradı. Süper Lig'de başarıdan uzaklaşan ve deplasman fobisi yaşayan Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica, yeni takımıyla çıktığı ilk derbi maçında sahadan mağlup ayrıldı.

26 maça yükseldi

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olan Trabzonspor, rakibine 3-1 mağlup oldu. Ligin 34'üncü haftasını 48 puanla 8'inci sırada kapatan Karadeniz devi, şampiyonluk umudunu yaşayan rakibi karşısında deplasmandaki 25 yıllık galibiyet özlemini 26 maça çıkardı.

Hükmen galip geldi.

Fenerbahçe'ye yenilen Fırtına, deplasmandaki mağlubiyet serisini de 8'e yükseltti. Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybederken, bu süreçteki tek galibiyetini ligden çekilen Gaziantep FK karşısında (hükmen) aldı.
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