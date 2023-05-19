Trabzonspor'dan flaş Pelkas hamlesi! Başkanla tanıştı

Trabzonspor'da Siopis ve Bakasetas'ın önerisiyle gündeme gelen Dimitris Pelkas konusunda bordo mavilileri umutlandıran bir gelişme yaşandı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'u sahiplenmeleri nedeniyle özel sevgisi olduğu Bakasetas ve Siopis geçen hafta Dimitris Pelkas'ı başkanla tanıştırdı. Transfer konusu gündeme gelmedi. Çünkü Başkan Doğan, Fenerbahçe ile ipleri tamamen koparmadığı için Yunan oyuncuya bir teklif yapmayı doğru bulmadı.

Ancak kendisine beğendiği bir oyuncu olduğunu söyledi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda kendisini beğendiğinden bahsetti. Yunan oyuncuların Trabzonspor'a çabuk uyum sağladığını söyledi.

Pelkas da şampiyonluk kutlamalarını izlediğini ve çok etkilendiğini, Trabzonspor'a sempatisi olduğunu anlattı. İkili arasındaki samimi sohbet Siopis ve Bakasetas'ı umutlandırdı.

Bu arada Pelkas'ın "opsiyonumu kullanmayın" çağrısına Fenerbahçe'nin saygı gösterdiği öğrenildi.

Zaten opsiyon için iki tarafın ortak rızası olduğu bildirildi. Pelkas 31 Mayıs'ta serbest duruma gelecek.