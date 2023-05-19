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Trabzonspor'dan flaş Pelkas hamlesi! Başkanla tanıştı

Son dakika spor haberi: Bu sezon Süper Lig'de umduğunu bulamayan Trabzonspor'da gözler gelecek sezona çevrildi. Transfer operasyonu için düğmeye basan bordo-mavililerde Dimitris Pelkas ismi gündeme geldi. Siopis ve Bakasetas'ın önerisiyle listeye dahil olan Yunan yıldız, başkan Ertuğrul Doğan ile tanıştırıldı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 10:12
Trabzonspor'dan flaş Pelkas hamlesi! Başkanla tanıştı

Trabzonspor'da Siopis ve Bakasetas'ın önerisiyle gündeme gelen Dimitris Pelkas konusunda bordo mavilileri umutlandıran bir gelişme yaşandı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ertuğrul Doğan'ın Trabzonspor'u sahiplenmeleri nedeniyle özel sevgisi olduğu Bakasetas ve Siopis geçen hafta Dimitris Pelkas'ı başkanla tanıştırdı. Transfer konusu gündeme gelmedi. Çünkü Başkan Doğan, Fenerbahçe ile ipleri tamamen koparmadığı için Yunan oyuncuya bir teklif yapmayı doğru bulmadı.

Ancak kendisine beğendiği bir oyuncu olduğunu söyledi. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda kendisini beğendiğinden bahsetti. Yunan oyuncuların Trabzonspor'a çabuk uyum sağladığını söyledi.

Pelkas da şampiyonluk kutlamalarını izlediğini ve çok etkilendiğini, Trabzonspor'a sempatisi olduğunu anlattı. İkili arasındaki samimi sohbet Siopis ve Bakasetas'ı umutlandırdı.

Bu arada Pelkas'ın "opsiyonumu kullanmayın" çağrısına Fenerbahçe'nin saygı gösterdiği öğrenildi.

Zaten opsiyon için iki tarafın ortak rızası olduğu bildirildi. Pelkas 31 Mayıs'ta serbest duruma gelecek.

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