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Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor Süper Lig'in 35. haftasında sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2023 Cuma 18:20
Trabzonspor Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında 22 Mayıs Pazartesi günü sahasında oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmayla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oyun ile tamamlandı.

Bordo-mavili takımda, dün oynanan Fenerbahçe maçında süre almayan oyuncular ise tamamlama antrenmanı gerçekleştirdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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