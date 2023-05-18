Zafer için kenetlendi

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kadıköy'deki büyük randevu öncesinde bordo-mavili takım yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürdü. Çalışkan bir teknik direktör olan Nenad Bjelica, ilk olarak kurmaylarıyla birlikte oturdu ve Fenerbahçe'nin son karşılaşmalarını izledi. Hırvat çalıştırıcı, rakiplerinin artılarını, eksilerini not etti. Kanarya'yı nasıl devirebileceğinin planlarını kurdu. Son olarak da bunları idmanlarda öğrencilerine aktardı. İstediklerini sahada görmek için idmanlarda hırslı bir tutum sergiledi.

BÜYÜK MORAL OLACAK

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor için Fenerbahçe karşılaşması prestij bakımından önemli. Bordo-mavili futbolcular bugünkü mücadeleden 3 puanla ayrılarak camiaya moral aşılamak istiyor. Kaptan Uğurcan Çakır önderliğinde toplanan futbolcular galibiyet yemini ettiler. Teknik direktör Nenad Bjelica bu maça ayrıca önem veriyor. Alınacak bir Fenerbahçe galibiyetinin psikolojik yansımalarının gelecek sezona da yansıyacağını düşünüyor. Bunun için öğrencilerinden baştan sona motive şekilde oynamalarını istedi.

FIRTINA'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi 5 oyuncusu sarı kart sınırında yer alıyor. Eren, Bartra, Siopis, Uğurcan ve Umut kart görmeleri durumunda Karagümrük maçında görev yapamayacaklar.