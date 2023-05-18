Haberler Trabzonspor Zafer için kenetlendi

Zafer için kenetlendi

Karadeniz devi, Kadıköy'deki derbide sarı-lacivertli takımı devirmek istiyor. Çalışkan bir hoca olan Nenad Bjelica, Fenerbahçe'yi derin şekilde analiz etti. Karadeniz Fırtınası yoğun çalışarak dev karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Oyuncular da kendi aralarında toplantılar yaparak galibiyet yemini ettiler.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Zafer için kenetlendi

Süper Lig'de haftanın en önemli karşılaşmasında Trabzonspor ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kadıköy'deki büyük randevu öncesinde bordo-mavili takım yoğun bir tempoda hazırlıklarını sürdürdü. Çalışkan bir teknik direktör olan Nenad Bjelica, ilk olarak kurmaylarıyla birlikte oturdu ve Fenerbahçe'nin son karşılaşmalarını izledi. Hırvat çalıştırıcı, rakiplerinin artılarını, eksilerini not etti. Kanarya'yı nasıl devirebileceğinin planlarını kurdu. Son olarak da bunları idmanlarda öğrencilerine aktardı. İstediklerini sahada görmek için idmanlarda hırslı bir tutum sergiledi.

BÜYÜK MORAL OLACAK

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor için Fenerbahçe karşılaşması prestij bakımından önemli. Bordo-mavili futbolcular bugünkü mücadeleden 3 puanla ayrılarak camiaya moral aşılamak istiyor. Kaptan Uğurcan Çakır önderliğinde toplanan futbolcular galibiyet yemini ettiler. Teknik direktör Nenad Bjelica bu maça ayrıca önem veriyor. Alınacak bir Fenerbahçe galibiyetinin psikolojik yansımalarının gelecek sezona da yansıyacağını düşünüyor. Bunun için öğrencilerinden baştan sona motive şekilde oynamalarını istedi.

FIRTINA'DA 5 OYUNCU SINIRDA

Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesi 5 oyuncusu sarı kart sınırında yer alıyor. Eren, Bartra, Siopis, Uğurcan ve Umut kart görmeleri durumunda Karagümrük maçında görev yapamayacaklar.

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