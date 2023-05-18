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Trabzonspor'da teknik direktörü Nenad Bjelica Fenerbahçe maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica karşılaşma öncesi konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:20 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 19:29
Trabzonspor'da teknik direktörü Nenad Bjelica Fenerbahçe maçı öncesi konuştu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacak. Bordo mavililerde teknik direktör Nenad Bjelica karşılaşma öncesi konuştu.

Nenad Bjelica:"Derbi olarak benim de Türkiye'deki ilk maçım olacak. Güzel bir maç olacak bence. Son oynadığımız maçtan sonra çok vaktimiz oldu. Bugün de isteklerimizi sahaya yansıtmaya çalışacağız. Bu tür ambiyanslarda oynamak güzeldir. Güzel bir maç olmasını diliyorum. "Burada olmaktan çok mutluyum. Türk futbolu hakkında hep güzel şeyler düşündüm. Ben de burada uzun yıllar güzel işler çıkarmak istiyorum."

Sahaya çıkardığı ilk 11 hakkında konuşan Hırvat çalıştırıcı, "Buraya geldiğimden beri tam kadro maça çıkma şansım henüz olmadı. Çıktığımız 3 maç da 11'e 11 başladık. Olmayan oyunculardan şikayet eden biri değilim. Oyuncularım sahaya çıktıklarında ellerinden gelenin en iyisini vereceklerdir. Takım için en iyi gördüğüm oyuncuları ilk 11'de tercih etmeye çalıştım." ifadeleri kullandı.

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