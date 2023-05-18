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Trabzonspor'da Nenad Bjelica Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililerin Hırvat çalıştırıcısı Nenad Bjelica mağlubiyeti değerlendirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:44 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2023 Perşembe 22:50
Trabzonspor'da Nenad Bjelica Fenerbahçe maçı sonrası konuştu!

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor Kadıköy'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Bordo mavililerde 4. mağlubiyetini alan Nenad Bjelica karşılaşma sonrası konuştu.

Nenad Bjelica: "Maç kazanmaya çalışıyoruz. Son maçı da bu şekilde kazandık. Son 7-8 maçta 4'lü defans oynayan bir takım vardı. Farklı şeyler deneyip, oyuncuların neler verebileceğini görmeye çalışıyoruz. Ancak özetlemek gerekirse, maç kazanmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe'yi kutlarım. Çok pozisyon bulduk ama atamadık. Atsaydık farklı olurdu. 3-0'dan sonra takım yine elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

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