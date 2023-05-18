Gitmezse kaptan olacak

Süper Lig'de Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşmasında büyük payı olan Anastasios Bakasetas'a teklifler var. Özellikle Alman ve İtalyan ekipleri Yunan futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor. Karadeniz ekibinde ise planlar farklı. Yönetim ve teknik direktör Nenad Bjelica, Bakasetas'ın takımda kalmasını istiyor. Ancak kulübü memnun edecek, yüksek bir bonservis önerisi gelirse satışına izin verilecek. Baka'nın bordo-mavili kulüpte kalması durumunda ise yönetim farklı bir projesini hayata geçirecek. Trabzonspor'a olan aidiyetiyle dikkat çeken yıldız isim kaptanlar arasına katılacak. Baka böylece resmen takımın kaptanlığına da soyunmuş olacak.

47 GOL

Anastasios Bakasetas, Trabzonspor formasıyla dalya demişti. 100 maça çıktı. 26 gol attı, 21 asist yaptı. Toplam 47 gole etkisi oldu. Kupalarda payı büyük.