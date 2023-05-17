Haberler Trabzonspor Tarihi bir fırsat

Tarihi bir fırsat

İlk büyük maçına Fenerbahçe karşılaşmasıyla çıkacak olan Bjelica galip gelerek tarihe geçebilir. Fırtına, ligde Kadıköy’de en son 23 Ağustos 1997’de kazanmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Tarihi bir fırsat
Trabzonspor'un başında yaklaşık 1 aydır bulunan Hırvat teknik adam, Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında alacağı galibiyetle tarihe geçebilir. Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, söz konusu dönemden sonra ligde rakibi karşısında kazanamadı. Karadeniz devi, son 25 dış saha maçında 13 mağlubiyet, 12 beraberlik aldı. Karadeniz devinin futbolcuları da sık sık aralarında toplantı yaparak galibiyet için kenetleniyor.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile 26 yıllık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor. Şampiyonluğun ardından bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, yönetim ve teknik heyet değişikliklerinin ardından göreve getirdiği Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de ilk galibiyetine MKE Ankaragücü karşısında imza atmıştı
DİĞER
Demet Özdemir ile evliliği hüsranla sonuçlanmıştı! Oğuzhan Koç'tan sahnede dikkat çeken doğum günü dileği! 'Allah sevenleri ayırmasın'
Alman FETÖ kumpasına geçit yok: Frankfurt Başkonsolosu Tunçer’den Türk gazetecilere ziyaret!
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü
G.Saray'a İtalya şampiyonu Napoli'den dev transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti!
Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta?
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (17 Mayıs)
STEAM İNDİRİM | Fifa 23, NBA 2K23, FM 23
Seçmen kağıdı 2. turda da geçerli olacak mı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Manchester City finalde! Manchester City finalde! 23:50
Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! Zaniolo PFDK'ya sevk edildi! 22:35
Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! Adana Demirspor İstanbul'da kazandı! 21:57
UEFA'dan skantal hata! UEFA'dan skantal hata! 20:59
Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! Sarri G.Saraylı yıldıza kafayı taktı! 19:59
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 19:42
Daha Eski
Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! Leonardo Bonucci'den emeklilik kararı! 19:05
Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! Başakşehir'de puanlar paylaşıldı! 19:01
F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü F.Bahçe'de transfer çıkarması! 2 yıldıza teklif götürdü 18:49
Manchester City - Real Madrid | CANLI Manchester City - Real Madrid | CANLI 18:08
F.Bahçe Beko'ya şok haber! F.Bahçe Beko'ya şok haber! 18:03
F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI F. Karagümrük - Adana Demirspor | CANLI 17:52