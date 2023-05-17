Tarihi bir fırsat

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile 26 yıllık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor. Şampiyonluğun ardından bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, yönetim ve teknik heyet değişikliklerinin ardından göreve getirdiği Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de ilk galibiyetine MKE Ankaragücü karşısında imza atmıştı
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ezeli rakibi Fenerbahçe'yi Akyazı'da 2-0 mağlup eden Trabzonspor, yeni teknik direktörü Nenad Bjelica ile 26 yıllık deplasman hasretine son vermeyi hedefliyor. Şampiyonluğun ardından bu sezon çalkantılı bir dönem geçiren bordo-mavililer, yönetim ve teknik heyet değişikliklerinin ardından göreve getirdiği Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile geçtiğimiz hafta Spor Toto Süper Lig'de ilk galibiyetine MKE Ankaragücü karşısında imza atmıştı
DİĞER