Savunmaya uyarı

Biletler satışta
TRABZONSPOR'un ligin 35. haftasında oynayacağı Karagümrük maçı biletleri satışa çıktı. 22 Mayıs Pazartesi 20.00'de Akyazı'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Platinum: ₺400, VIP Gold: ₺200, VIP Silver: ₺100, Batı: ₺60, Doğu: ₺50, Yavru Fırtına: ₺50, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: ₺50.
Hazırlıklar sürdü
Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bjelica yönetimindeki idmanda bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.