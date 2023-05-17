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Savunmaya uyarı

Bjelica savunma hattının dikkatini çekti. F.Bahçe'nin forvet hattında önemli silahları olduğunu belirten Hırvat hoca, forma vermeyi düşündüğü Hüseyin Türkmen ve Bartra'dan adam paylaşımında birbirleriyle sürekli konuşmalarını istedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Savunmaya uyarı
Bjelica savunma hattının dikkatini çekti. F.Bahçe'nin forvet hattında önemli silahları olduğunu belirten Hırvat hoca, forma vermeyi düşündüğü Hüseyin Türkmen ve Bartra'dan adam paylaşımında birbirleriyle sürekli konuşmalarını istedi. İlk müdahalede geç kalmamaları konusunda da ikiliyi ikaz eden Nenad Bjelica, ayrıca orta alanın sürekli defansa yardımcı olmasını talep etti.

Biletler satışta

TRABZONSPOR'un ligin 35. haftasında oynayacağı Karagümrük maçı biletleri satışa çıktı. 22 Mayıs Pazartesi 20.00'de Akyazı'da oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle: VIP Platinum: ₺400, VIP Gold: ₺200, VIP Silver: ₺100, Batı: ₺60, Doğu: ₺50, Yavru Fırtına: ₺50, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası: ₺50.

Hazırlıklar sürdü

Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Bjelica yönetimindeki idmanda bordo-mavililer, ilk bölümde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Sprint çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde sonuçlandırma yapıldı.
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