Derbilerin takımı

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, son yıllarda üç büyük rakibine karşı sadece 1 maçta geçit verdi. Bordo-mavililer, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer, F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş karşısında oynadığı son 12 karşılaşmada 1 kez kaybetti. 7 maçtan beraberlikle ayrıldı. 4 kez kazanan bordo-mavili ekip, 19 puan aldı. Karadeniz devi, bu dönemde Beşiktaş karşısında 3 beraberlik, 1 galibiyet alarak yenilgi yüzü görmezken, tek mağlubiyetini bu sezon İstanbul'da G.Saray'a karşı 2-1'lik sonuçla yaşadı. Yarın Fenerbahçe ile karşılaşacak Fırtına, 3 büyük rakibi karşısında oynadığı son 12 lig maçında 4 galibiyet, 7 beraberlikle 19 puan aldı. Sadece 1 kez kaybetti.