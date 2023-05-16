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Sürpriz bir plan

Son Ankaragücü maçına 3-5-2 oyun formasyonuyla çıkan Bjelica’nın F.Bahçe derbisinde de bu sistemi koruma ihtimali bulunuyor. Ancak kanat oyuncuları Trezeguet ve Visca’nın sakatlığı atlatmaları nedeniyle idmanlarda zaman zaman farklı formasyonlar da deniyor. F.Bahçe’ye karşı oyun planı olarak bir sürpriz hazırlamayı düşünen Bjelica, “Bu galibiyeti taraftarlara armağan edelim” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Sürpriz bir plan

Son Ankaragücü maçına 3-5-2 oyun formasyonuyla çıkan Bjelica'nın F.Bahçe derbisinde de bu sistemi koruma ihtimali bulunuyor. Ancak kanat oyuncuları Trezeguet ve Visca'nın sakatlığı atlatmaları nedeniyle idmanlarda zaman zaman farklı formasyonlar da deniyor. F.Bahçe'ye karşı oyun planı olarak bir sürpriz hazırlamayı düşünen Bjelica, "Bu galibiyeti taraftarlara armağan edelim" dedi.

ÖNDE BASKI KURACAK
Taktik çalışmalarda rakibe göre hazırlıklar yapılıyor. Savunmada basit hata istemeyen ve bazen geçişle, bazen de direkt hücumlarla kaleye gitmeyi planlayan Bjelica, ön alan baskısına ayrıca önem veriyor.

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