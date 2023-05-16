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Sezonun finali derbi

Hem Bjelica, hem de bordo-mavili oyuncular, kötü geçen sezonda Fenerbahçe derbisini bir final gibi görüyor. Tek hedef kazanarak taraftara bir hediye vermek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
Sezonun finali derbi
Ankaragücü maçını kazanıp siftah yapan Trabzonspor Teknik Direktörü Bjelica, ilk büyük karşılaşmasına Kadıköy'de çıkacak. Bordo-mavililer, perşembe akşamı Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak. Futbolcular, kötü geçen sezonda deplasmanda alınacak F.Bahçe galibiyetiyle taraftarın yüzünü biraz olsun güldürmek istiyor. Bjelica ve ekibi de ezeli rakibe karşı kazanılacak zaferin ne kadar önemli olduğunun farkında. Yoğun tempoda hazırlıklarını sürdüren ve çift idman yapan Fırtına'da, Fenerbahçe dersleri başladı. Bjelica video analizlerle sarı-lacivertli takımı, oyuncularına ezberletiyor; eksi ve artılarını tek tek anlatıyor.
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