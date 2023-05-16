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TRANSFER HABERİ | Petkovic için en büyük teklif Trabzonspor'dan

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un bir süredir gündeminde olan yıldız isim Bruno Petkovic ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hırvat basını son olarak oyuncunun transferi durumu hakkında flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
TRANSFER HABERİ | Petkovic için en büyük teklif Trabzonspor'dan

Trabzonspor'da Nenad Bjelica'nın gelecek sezon adına gündeme aldığı ilk isim Bruno Petkovic... Başkan Ertuğrul Doğan, 28 yaşındaki golcü için Dinamo Zagreb ile görüştü ve teklif sundu. Tecrübeli santrfor bu sezon Dinamo Zagreb'te 39 maçta fileleri 13 kez havalandırdı, 9 da asist üretti. Güncel piyasa değeri 6 milyon euro civarında. Kulübü ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. Hırvatistan basını, 1.93 boyundaki forvet için en iyi seçeneğin Trabzonspor olduğunu dile getiren haberler yapmaya başladı.

MECBUREN SATACAKLAR
Haberlerin detaylarında, "Eğer Dinamo Zagreb, Petkovic ile yeni sözleşme imzalama yoluna gitmezse masadaki en iyi teklife oyuncuyu satmaya razı gelecek. Şimdilik pazarlık masasında Trabzonspor'dan daha ciddi bir kulüp yok. Petkovic'in Bjelica'nın eski öğrencisi olması, Trabzonspor'a transferinde önemli rol oynayabilir" denildi. Tecrübeli futbolcunun sözleşme uzatmak isteyen kulübünden çok yüksek para istediğini ve bu nedenle anlaşma sağlanamadığı öne sürüldü. Özellikle teknik direktör Bjelica, bu transferin önünü açıyor.

29 MAÇTA OYNADI
NK Metkovic alt yapısında yetişen Bruno Petkovic daha sonra NK Zagreb, Dragovoljac, Catania, Varese, Reggiana, Virtus Entella, Trapani, Bologna ve Hellas Verona'da forma giydi. Hırvat forvet ülkesinin milli takımında 29 maçta 7 gol attı.

BİZE UYGUN BİR FORVET
Nenad Bjelica, Başkan Ertuğrul Doğan ile yaptığı görüşmede Petkovic'in mutlaka alınması gerektiğini söylemişti. 1.93 boyundaki forvetin, Hırvat kulübü ile 1 sezon daha kontratı bulunuyor. Doğan, Bjelica'nın "Tam Süper Lig'e uygun" dediği isim için bir hayli ısrarcı. Camia da güzel haberleri bekliyor

KAMPTAN ÖNCE BİTECEK
Fırtına; sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 ön libero, 1 merkez orta saha, 1 kanat ve 1 santrfor olmak üzere 8 transfer planlıyor. Transferlerin büyük bir bölümünün kamp dönemine kadar yetiştirilmesi planlanıyor.

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