Haberler Trabzonspor 3. defa Slovenya

3. defa Slovenya

Bordo-mavili takımın gelecek sezon öncesi yurt dışında yapacağı kampın yeri netleşmek üzere. Kulübün daha önceden rezervasyon ettiği Slovenya’daki kamp yerinin Bjelica tarafından da onaylandığı ve gelecek sezon öncesi kamp programının yeniden Slovenya’da yapılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 06:50
3. defa Slovenya
Bordo-mavili takımın gelecek sezon öncesi yurt dışında yapacağı kampın yeri netleşmek üzere. Kulübün daha önceden rezervasyon ettiği Slovenya'daki kamp yerinin Bjelica tarafından da onaylandığı ve gelecek sezon öncesi kamp programının yeniden Slovenya'da yapılma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.
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