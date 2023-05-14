Uğurcan Çakır takımını motive ediyor

Trabzonspor bu sezon lige, kupaya, Avrupa'ya erken havlu attı. Takım hedefsiz kalınca futbolcuların da maçlara konsantre olmaları zorlaştı. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde arkadaşlarıyla sık sık toplantılar gerçekleştiriyor.
Trabzonspor bu sezon lige, kupaya, Avrupa'ya erken havlu attı. Takım hedefsiz kalınca futbolcuların da maçlara konsantre olmaları zorlaştı. Takımın kaptanı Uğurcan Çakır, Fenerbahçe mücadelesi öncesinde arkadaşlarıyla sık sık toplantılar gerçekleştiriyor. Bordo- mavili camia adına bu maçın önemine değinen 27 yaşındaki eldiven "Ligdeki sıralamamız önemli değil. Trabzonspor için Fenerbahçe maçları çok özeldir. Bu karşılaşmayı kazanırsak büyük moral olacak" dedi. Nenad Bjelica da ilk deplasman galibiyetini almak istiyor.