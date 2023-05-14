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Trabzonspor'da büyük operasyon! 5 ayrılık daha

Son dakika spor haberi: Gözleri gelecek sezona çeviren Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın futbolcularla ilgili alacağı kararlar belirleyici olacak. Kadroda büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan bordo-mavililerde 5 isme daha veda edilecek. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 11:38
Trabzonspor'da büyük operasyon! 5 ayrılık daha

Trabzonspor'da ayrılık operasyonu için kollar sıvandı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporuna göre hareket eden yönetim, 5 isme daha veda edecek.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre Vitor Hugo, Bruno Peres ve son olarak Naci Ünüvar ile başlayan ayrılıklar sürecek. Stefano Denswil ve Larsen'in de gitme ihtimali en yüksek isimler arasında olduğu öğrenildi. Marc Bartra, Enis Bardhi ve Maxi Gomez de sezon sonunda teklif gelmesi durumunda Trabzonspor'la vedalaşacak.

KAMP SLOVENYA'DA
Trabzonspor'un gelecek sezon öncesi yurt dışında yapacağı kampın yeri netleşti gibi. Kulübün daha önceden rezervasyon yaptırdığı, Slovenya'daki kamp yerine Bjelica onay verdi. Gidiş tarihi sezon bitmeden kesinleştirilecek.

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