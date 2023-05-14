Siopis'ten müjdeli haber

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor'da sakat oyunculardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Edin Visca'nın ardından Manolas Siopis'ten de iyi haber geldi. Yunan futbolcu dün itibariyla saha çalışmalarına başladı. İdmanın ilk bölümünde kondisyon antrenmanı gerçekleştirirken sonrasında topla çalışmada kendisini denedi. 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Fenerbahçe derbisinde oynayacak seviyeye gelmesiyle birlikte eksiklerin sayısı da 3'e indi. Anastasios Bakasetas kırmızı kart cezalısı. Stefano Denswil ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları ise devam ediyor. Bu 3 oyuncu haricinde takımda eksik yok.