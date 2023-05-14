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Büyük lider Hamsik

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçı 11'ine Marek Hamsik'in adını öncelikli olarak yazacak. Hırvat çalıştırıcı Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında Slovak yıldızı direkt 11'de kullanmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
Büyük lider Hamsik
Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe maçı 11'ine Marek Hamsik'in adını öncelikli olarak yazacak. Hırvat çalıştırıcı Konyaspor ve Ankaragücü karşılaşmalarında Slovak yıldızı direkt 11'de kullanmıştı. 35 yaşındaki futbolcunun oyun aklından ve takım arkadaşlarını saha içinde çok iyi idare etmesinden memnun olan Bjelica, Hamsik ile derbi öncesi bir de görüşme yaptı. Usta çalıştırıcının bu buluşmada, takımın deneyimli isminden derbide yine takıma liderlik yapmasını istedi. Bjelica, bu tip büyük maçların ustası olan Marek Hamsik'ten Fenerbahçe karşısında özel bir performans bekliyor.
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