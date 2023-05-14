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8 oyuncu gelecek

Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor'dan ilk teklif geldiği andan itibaren kulübü yakın takibe almıştı. Bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı maçları mercek altına alan deneyimli çalıştırıcı, kulübeye geçtikten sonra da üzerine yeni fikirler ekledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2023 Pazar 06:50
8 oyuncu gelecek
Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor'dan ilk teklif geldiği andan itibaren kulübü yakın takibe almıştı. Bordo-mavili takımın bu sezon oynadığı maçları mercek altına alan deneyimli çalıştırıcı, kulübeye geçtikten sonra da üzerine yeni fikirler ekledi. Yönetime transfer yapılması gereken mevkileri söyledi. Bjelica, sağ bek, sol bek, iki stoper, iki orta saha oyuncusu, kanat ve forvet istiyor.
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