6 ülkede futbolcu izlendi

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın talimatı doğrultusunda scout ekibi Avrupa'nın dört bir yanına dağılmıştı. Listede yer alan oyuncular sezonun sonuna doğru çıktıkları maçlarda yakından takip edildi. Bordo-mavili kulübün oyuncu izleme komitesi iyi izlenimlerle döndü.

Scout ekibi şu ana kadar Portekiz, İspanya, Fransa, Çekya, Gürcistan ve Polonya'da birçok oyuncuyu takip ettiler. Raporlarını hazırladılar. Teknik direktör Nenad Bjelica'ya sundular. Hırvat hoca takımını bir yandan Fenerbahçe maçına hazırlarken, diğer taraftan bu raporları dikkatlice inceliyor.