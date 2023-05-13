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TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'da 8 takviye birden!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da takımın yeni teknik direktörü Nenad Bjelica önderliğinde transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Gelecek sezon için etkili bir kadro kurmak isteyen bordo mavililerde kadroya 8 takviyenin birden yapılacağı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2023 Cumartesi 15:10
TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ | Fırtına'da 8 takviye birden!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor geçen sezon yaşanılan şampiyonluğun aksine yeni sezonda beklentilerin bir hayli altında kaldı.

Bu anlamda bordo mavililer gelecek sezon için iddialı bir kadro kurarak ligde yeniden iddialı bir kadro kurmak istiyor.

Takımın yeni teknik direktörü Nenad Bjelica önderliğinde bordo mavilierde transfer anlamında oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fırtına'da Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda Dinamo Zagreb'in 28 yaşındaki forveti Bruno Petkovic ve Southampton'ın 30 yaşındaki hücum oyuncusu Mislav Orsic isimleri ile temaslar sıklık kazandı.

Bordo mavililer bu transferde önemli bir yol alırken, taraftarları heyecanlandıracak müjdeler gelmeye devam ediyor.

8 TAKVİYE BİRDEN

Yönetimin hücum hattında yer alan bu isimler dışında sağ bek, stoper, orta saha ve kanat bölgelerine de oyuncu arayışı devam ediyor. Bu konuda yoğun temaslar yapıldığı gelen bilgiler arasında.

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğam yönetiminin toplam 8 transferi birden bitirerek taraftarlara imza şov sunmak istediği öğrenildi.

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