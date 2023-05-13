Günde çift idman

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını dün 10.30'da ve 18.00'de yaptığı çift idmanla sürdürdü. MKE Ankaragücü maçının ardından takımın kondisyon olarak 60. dakikadan sonra düşmesine vurgu yaparak, "Tempomuzu artırmamız lazım" diyen Bjelica, 90 dakika süren antrenmanlarda oyunculara kondisyon yüklemesi ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırıyor.

TÜRKMEN VE GBAMİN'İ KUTLADI

Teknik direktör Nenad Bjelica dün idmana sık sık müdahale etti. Özellikle oyunu kanatlara yayma ve buradan atakları şekillendirme noktasında uyarılarda bulunan Hırvat hoca, Hüseyin Türkmen ve Gbamin'i de birçok kez tebrik etti. İki oyuncuyu özel olarak kutladı.

EKSİK FUTBOLCULAR DÖNÜYOR

Sol baldır kas spazmı geçiren Denswil, sol uyluk arka bölge kas yaralanması nedeniyle tedavi gören Siopis ve uzun süren sakatlıktan çıkan Dorukhan fizyoterapist eşliğinde çalıştı. Sakatlıkları geçen Serkan Asan, Trezeguet, Abdülkadir Ömür ve Visca ise takıma katıldı.