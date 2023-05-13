F.Bahçe'yi yeneceğiz

Trabzonsporlu Umut Bozok, dün idman öncesi tesislerde basının karşısına çıktı. Fenerbahçe'yi yenmek istediklerinin altını çizen Umut, "Fenerbahçe maçı bizim için camia için önemli bir maç. Tabii ki benim için de özel. Fenerbahçe maçında hiç gol atmadım, inşallah bu kez başarırım. Tabii ki ligin en iyi takımlarından biri. Taraftarımız için camia için en iyi şekilde oynamamız lazım. Kadıköy'de yüzde 100 kazanmamız lazım. İnşallah bu zor sezonda taraftarımıza bir hediye veririz. Bunun için çok kararlıyız" ifadesini kullandı.

EN İYİSİ ICARDI

Bozok, "Ligin en iyi forveti kim?" sorusuna, "İcardi ve Aboubakar, çok iyi forvetler. Beğendiğim bir forvet var, bu sene fazla süre alamadı, Muhammet Demir. Ali Sowe, o da çok dirençli. Valencia da var. Ligin bütün forvetleri iyi bence, Maxi Gomez de iyi ama en iyisi İcardi" yanıtını verdi.

BU SENE ZOR GEÇTİ

Kariyerinde hiç şampiyonluk yaşamadığını ifade eden Umut, "Bireysel olarak geçen sene 20 gol attım, 8 asist yaptım. Daha fazla oynamak istiyordum aslında ama maalesef olmadı. Yapacak bir şey yok, çalışmaya devam. Bu sene takım ve bireysel olarak zor oldu. Bu sene benim ve herkes için zor geçti. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz" diye konuştu.

FAZLA OYNAYAMADIM

Son dönemlerde daha sık forma şansı bulduğuna değinen Umut, yeni teknik direktörleri Bjelica ile temposunu yükselttiğini ve 2 gol atma şansı bulduğunu vurguladı. Bozok, futbolcu için üst üste maç oynamanın çok önemli olduğuna işaret ederek, "Bu sene fazla şans bulamadım maalesef. Bu sene benim için çok zor oldu ama büyük takıma geldim, hedeflerim değişti. İnşallah seneye takım olarak da bireysel olarak da daha iyi oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

HOCAMIZ BİZE BİZ DE ONA GÜVENİYORUZ

Teknik direktör Bjelica'nın takıma değişik bir mantalite getirdiğini anlatan Umut, şöyle devam etti: "Sert bir hoca, sahada bayağı sertlik var ama herkese güveniyor, bunu gördük. Herkesi tanıyor, bütün oyuncuların kalitesini söyledi. Kim kaç tane gol attı, asist yaptı her şeyi biliyor, takımı çok iyi tanıyor. Hocamız bize çok güveniyor, biz de ona çok güveniyoruz. Sezon yavaş yavaş bitiyor, herkes kendini göstermek istiyor tabii ki, hoca da herkese şans veriyor. Arif oynadı geçtiğimiz maçta, Serkan da yeni geldi takıma oyuna girdi. Antrenmanlar çok önemli, bunu da anladık. O yüzden herkes çok iyi çalışıyor bence, idmanlar çok kaliteli."

HER MEVKİDE OYNARIM

Umut, her mevkide oynayabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Aslında tek forvet oynamayı severim, çift forvet oynamayı da severim. Fransa'da bana böyle bir etiket koydular maalesef. Her zaman, 'Çift forvet oynayan bir futbolcusun' diyorlar bana. İlk profesyonel yılımda 4-4-2 formasyonla oynadık, 24 gol attım. Sonra tek forvet oynadım, zor dönemler yaşadım. Benim için hiç fark etmez. Geçen sene tek forvet oynadım. Forvet için çift oynamak işi basitleştiriyor."