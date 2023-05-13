Fırtına'dan stoper hamlesi! Beşiktaş'ın da listesinde

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor. Bordo-mavililerin bu sezon tüm kulvarlara erkenden havlu atması, yönetimi gelecek yıl için harekete geçirdi. Şampiyonluk öncesinde olduğu gibi transferleri hızlı bir şekilde bitirmeyi hedefleyen Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un izleme ekibindeki yetkilileri Avrupa'ya gönderdi. Karadeniz devi bu dönem toplamda 8 takviye yapacak. Fırtına, Southampton'da aradığını hücum oyuncusu Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'in forveti Bruno Petkovic'in ardından Strasbourg takımının 28 yaşındaki stoperi Alexander Djiku için de harekete geçti.

3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Bordo-mavililer, Strasbourg ile sözleşmesi haziranda bitecek savunmacının menajeri ile masaya oturmaya hazırlanıyor. İstikrarlı bir oyun performansı bulunan Djiku bu sezon 30 maçta forma giyip 1 gol attı, 2 asist yaptı. Aynı zamanda sağ bek ve ön libero mevkilerinde de görev yapabilen Djiku için yoğun mesai harcanıyor. Yönetim, 1.82 boyundaki oyuncunun ekonomik şartlarına göre hareket edecek. Bjelica bu transfseri de ısrarlı istiyor. Yıldız oyuncunun bonservis bedelinin olmaması ve üç mevkide oynayabilmesi büyük bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Futbolcuyu Beşiktaş'ın da istediği dile getiriliyor.

Gana Milli Takımı formasını 20 kez giyen Djiku'nun Fransa vatandaşlığı da bulunuyor. Kulüp kariyerinde 245 karşılaşmada forma giydi, 6 gol attı ve 3 de asist yaptı.

DJIKU KİMDİR?

9 Ağustos 1994'te Fransa'nın Montpellier şehrinde doğdu. 1.82 boyundaki stoper, futbola Bastia alt yapısında başladı. 2017'de 2 milyon euro karşılığında Caen'e transfer oldu. 2019-20'da 4.5 milyon euro'ya Strasbourg tarafından bonservisi alındı. Aslen Ganalı ama Fransa doğumlu.