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Umut Bozok'tan Fenerbahçe maçı yorumu! "Kadıköy'de..."

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un milli golcüsü Umut Bozok, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ligde oynayacakları Fenerbahçe derbisine de değinen Bozok, "Bu maçı Kadıköy'de kazanmamız lazım, yüzde 100. En azından taraftarımız için, bu zor sezonda onlar için bir hediye olur inşallah" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 10:04 Güncelleme Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 10:25
Umut Bozok'tan Fenerbahçe maçı yorumu! "Kadıköy'de..."

Trabzonspor'un milli golcüsü Umut Bozok, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UMUT BOZOK'UN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Şampiyon olduktan sonra böyle düşüşleri birçok takım yaşayabiliyor. Fiziksel olarak da zor bir sezondu. Ligin yanı sıra Türkiye Kupası ve Avrupa'da maçlar oynadık. Trabzonspor büyük bir camia. Seneye daha iyi olmamız lazım. Bunu herkes biliyor.

Bu sene geçen seneye göre çok farklı ve zor oldu benim için. Bazen 11 oynadım, bazen sonradan girdim 10 dakika 5 dakika oynadım. Oynamayınca maç tempomuz düşüyor. Tabii ki hedefim takıma yardımcı olmak ama zor oluyor.

Her sene yeni şeyler öğrenmeye başlıyorum ama geçen seneyle aynı Umut Bozok olduğunu söyleyebilirim, hiçbir şey değişmedi. Bu sene çok fazla şans bulamadım ama pes etmek yok. Bjelica, çok kaliteli bir hoca. Farklı bir mentalite ile geldi. Sert bir hoca, herkese çok güveniyor. Takımı çok iyi tanıyor.

Yeni bir forvet transferi hiç sorun değil. Ben Trabzonspor'da rekabete hazırım. Fransa'da bana 'çift forvet' etiketi koydular maalesef. Benim için sistem hiç fark etmez.

Hoca gelince bize bir öz güven getirdi. Bu sezon hedef kalmadı maalesef ama sezonu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Gelenler olacak, gidenler olacak kendimizi göstermek istiyoruz.

Fenerbahçe maçı çok zor olacak, ligdeki en iyi takımlardan biri. Bu maçı Kadıköy'de kazanmamız lazım, yüzde 100. En azından taraftarımız için, bu zor sezonda onlar için bir hediye olur inşallah.

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