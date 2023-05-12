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Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bordo mavililer zorlu maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2023 Cuma 21:59
Trabzonspor deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına hazırlanıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında 18 Mayıs Perşembe günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki akşam antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması yapıldı. Antrenman rondo çalışmasının ardından dar alanda oyun ile sona erdi.

Bordo-mavili futbolculardan hafif sakatlıkları bulunan Manolis Siopis, Dorukhan Toköz ve Stefano Denswil ise takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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