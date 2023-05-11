Haberler Trabzonspor Stoperde sürekli bir değişim oldu

Stoperde sürekli bir değişim oldu

Süper Lig’de geride kalan 31 maçta kalesinde 44 gol gören Trabzonspor, bu sezon savunma kurgusunda büyük sıkıntılar yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Stoperde sürekli bir değişim oldu

Süper Lig'de geride kalan 31 maçta kalesinde 44 gol gören Trabzonspor, bu sezon savunma kurgusunda büyük sıkıntılar yaşadı. Sakatlıklar, cezalılar ve takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bu mevkide sürekli değişkenlik yaşandı.

Fırsatı çok iyi değerlendirdi

Son üç maçta stoperde forma şansı bulan Hüseyin Türkmen ve Bartra ikilisi oldu. Hugo'nun Bahia'ya transferi, Denswil'in de sakatlığı nedeniyle Hüseyin ve Bartra bir anlamda birlikte oynamak zorunda kalmışlardı. İki oyuncu fırsatı değerlendirdi.

Hüseyin'den vazgeçmiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde fazla forma şansı bulamayan Hüseyin, son 5 maçta takımın değişmezi oldu. 25 yaşındaki stoper performansıyla beğeni toplarken, Bjelica'nın da gözüne girdi.

Yola devam edecekler

Bartra ve Hüseyin Türkmen ikilisi sezonun kalan haftalarında bir aksilik olmazsa savunmanın merkezinde görev yapacaklar. İki futbolcunun performansı teknik direktör Bjelica'yı memnun etmiş durumda.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İtalyan devleri devreye girdi...
Bomba iddia! Ünlü popçu Hadise'nin gizemli aşkı mı var? Aldığı hediye tartışma konusu oldu
Oosterwolde'ye sürpriz talip! İşte önerilen rakam
F.Bahçe'ye Japon gol makinesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'nın Orsic ısrarı!
Trabzonspor'da flaş ayrılık!
Teyzeye, halaya, yengeye, anneanneye, babaanneye Anneler Günü mesajları
Eşe, arkadaşa, kardeşe, ablaya Anneler Günü mesajı
Engelliler Haftası mesajları ve sözleri resimli 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! 00:38
EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! EuroLeague'de Final Four eşleşmeleri belli oldu! 00:35
Inter final için avantajı kaptı! Inter final için avantajı kaptı! 00:15
Inter final için avantajı kaptı! Inter final için avantajı kaptı! 23:56
'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' Mersin'de oynandı! 'TFF Omuz Omuza Gösteri Maçı' Mersin'de oynandı! 23:46
3 günlük aranın ardından Kartal'ın mesaisi başladı! 3 günlük aranın ardından Kartal'ın mesaisi başladı! 23:34
Daha Eski
F.Bahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat... F.Bahçe'den flaş karar! İrfan Can Eğribayat... 23:13
Joao Pedro'ya 3 talip birden! Joao Pedro'ya 3 talip birden! 23:13
Süper Lig devinden Ziyech hamlesi! Resmi teklif... Süper Lig devinden Ziyech hamlesi! Resmi teklif... 23:12
F.Bahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar F.Bahçe'de büyük kriz! Jesus kalırsa takımdan ayrılacaklar 23:12
Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray... Di Maria'dan transfer açıklaması! G.Saray... 23:12
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık! 23:12