Stoperde sürekli bir değişim oldu

Süper Lig'de geride kalan 31 maçta kalesinde 44 gol gören Trabzonspor, bu sezon savunma kurgusunda büyük sıkıntılar yaşadı. Sakatlıklar, cezalılar ve takımdan ayrılan oyuncular nedeniyle bu mevkide sürekli değişkenlik yaşandı.



Fırsatı çok iyi değerlendirdi

Son üç maçta stoperde forma şansı bulan Hüseyin Türkmen ve Bartra ikilisi oldu. Hugo'nun Bahia'ya transferi, Denswil'in de sakatlığı nedeniyle Hüseyin ve Bartra bir anlamda birlikte oynamak zorunda kalmışlardı. İki oyuncu fırsatı değerlendirdi.



Hüseyin'den vazgeçmiyor

Teknik direktör Abdullah Avcı döneminde fazla forma şansı bulamayan Hüseyin, son 5 maçta takımın değişmezi oldu. 25 yaşındaki stoper performansıyla beğeni toplarken, Bjelica'nın da gözüne girdi.



Yola devam edecekler

Bartra ve Hüseyin Türkmen ikilisi sezonun kalan haftalarında bir aksilik olmazsa savunmanın merkezinde görev yapacaklar. İki futbolcunun performansı teknik direktör Bjelica'yı memnun etmiş durumda.