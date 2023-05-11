Kampa yetişecekler

Fırtına, şampiyonlukla tamamladığı sezonun ardından bu yıla büyük umutlarla girmişti. Ancak Nisan ayında tamamen hedefsiz kaldı. Bordo-mavili takımda hem başkan hem de teknik direktör değişti. Başkan Ertuğrul Doğan ile teknik direktör Bjelica'nın önderliğinde takım baştan aşağı yenilenecek. Doğan ve Bjelica ikilisi takımdan gidecek oyuncuların bir hayli fazla olduğu için yeni transferlerin de bir an önce bitirilmesi gerektiği yönünde fikir birliğine vardılar. Başkan Doğan şampiyon oldukları sezondaki gibi transferlerin kampa yetiştirilmesini istedi.