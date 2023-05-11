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Derbi öncesi müjde

Bordo-mavili takım, 18 Mayıs’ta Fenerbahçe’yi yenerek taraftarlarına güzel bir galibiyet armağan etmek istiyor. Sakatlığı bulunan 5 futbolcu da geri dönüş hazırlığında.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2023 Perşembe 06:50
Derbi öncesi müjde

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 18 Mayıs'ta oynanacak derbi öncesi taraftarlar ve teknik ekipte sabırsız bir bekleyiş var. Teknik direktör Bjelica'nın beklediği haber sağlık ekibinden geldi. Sakatlıkları ve fiziksel anlamda hazır olmadıkları için A.Gücü maçında ilk 11'de oynayamayan Abdülkadir Ömür ile Visca'nın özel programla hazır hale getirileceği öğrenildi. Sakatlıkları bulunan Denswil, Trezeguet ve Siopis de takımla çalışmaya başlayacak. Bu 5 oyuncunun dönüşüyle birlikte Trabzonspor neredeyse tam kadro olarak sahada olabilecek.

Bakasetas beklentisi
Teknik direktör Bjelica, 2 maç ceza alan Bakasetas için Tahkim'e yapılan itirazdan olumlu bir geri dönüş gelmesi durumunda iyice rahatlayacak. Yunan futbolcu için bekleyiş sürüyor.

Bjelica'nın ilk büyük maçı
Teknik direktör Nenad Bjelica, bordo-mavili takımın başında ilk büyük maçına Fenerbahçe karşısında çıkacak. Hırvat hoca, bu derbinin öneminin farkında ve kazanarak taraftarlara bir moral verme konusunda oldukça kararlı

Sıra Fenerbahçe'ye geldi

Göreve geldikten sonra ilk 2 maçına deplasmanda çıkan teknik direktör Nenad Bjelica, Sivasspor ve Konyaspor'a yenilmişti. Fırtına her iki karşılaşmada da öne geçmesine rağmen, erkenden 10 kişi kalıp kaybetti. Akyazı'daki Ankaragücü maçında ise senaryo değişti. Bu kez rakip 10. dakikada eksik kaldı ve Trabzonspor, Umut Bozok'un golleriyle zafere uzandı. Ligde 5 hafta sonra galip gelen Karadeniz devinde 18 Mayıs'ta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi moraller düzeldi.

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