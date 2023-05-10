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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor mutlu sona çok yakın! Süper forvet bitmek üzere

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'da hücum hattına takviye için kollar sıvandı. Nokta atışı bir golcü transferi yapmak isteyen bordo-mavililer, Premier League'de Southampton forması giyen Orsic'i radara aldı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu ile görüşmek için Southampton’dan izin alındı. İngilizlere resmi teklif de sunuldu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor mutlu sona çok yakın! Süper forvet bitmek üzere

Teknik direktör Bjelica'nın raporu doğrultusunda çalışmalarına hız veren bordo-mavililerde hedef; Premier League'de Southampton forması giyen Orsic transferini noktalamak. Artık somut adımlar da gelmeye başladı. Karadeniz devi, 30 yaşındaki Hırvat forvet ile görüşme yapmak için İngiliz ekibinden izin istedi ve aldı. Başkan Doğan, Orsic ve menajeriyle görüştü. Bjelica'nın eski öğrencisi Orsic konusunda ısrarcı olduğu belirtildi. Başkan Doğan'ın kulübünde kadro dışı kalan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak için Southampton'a teklif yaptığı da belirtildi. 1.79 boyundaki futbolcu, bu sezon Southampton ile yalnızca 5 maça çıktı ve bunların 3'ünde ilk 11'de yer aldı. 192 dakika süre alan hücumcu, skora etki edemedi.

2025'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Dinamo Zagreb formasıyla sezonun ilk yarısında 27 maçta 13 gol, 8 asistlik performans sergileyen Orsic, devre arasında 5.7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Southampton'a transfer olmuştu. 30 yaşındaki milli oyuncunun İngiliz ekibiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kulüp kariyerinde 476 maça çıkan Orsic, 156 gol attı ve 74 de asist yaptı. Hırvatistan Milli Takım formasını 26 kez giydi, 2 kez fileleri sarstı.

Orsic her iki ayağını da kullanabilen bir futbolcu. Her iki kanatta ve forvette görev yapabilen 30 yaşındaki futbolcu, tam bir joker pozisyonunda.

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