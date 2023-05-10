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Dovbyk geliyor

Trabzonspor, 25 yaşındaki Ukraynalı süper forveti bitirmek üzere. 2 yıldır listede olan 1.89 boyundaki yıldızın menajeri, bordo-mavililere “Futbolcum ile hâlâ ilgileniyorsanız görüşelim” dedi. Artem’in Dnipro kulübü ile 6 ay daha sözleşmesi var.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Dovbyk geliyor

Trabzonspor transferde hareketli günler yaşıyor. Başkan Ertuğrul Doğan daha önce yaptığı açıklamada, "Takıma katacağımız isimler için çok hızlı davranacağız. Şampiyonluk sezonunda bunu yapmış ve mutlu sona ulaşmıştık" diyerek yol haritasını belirlemişti. Ankaragücü maçı sonrası teknik direktör Nenad Bjelica da "8 futbolcu almak istiyoruz" açıklaması ile transfer ateşini yakmıştı. Tüm bu gelişmelerin üzerine büyük bir bomba patladı. Bordomavililerin uzun zamandır golcü transferindeki önceliklerinden biri Artem Dovbyk'ti. Karadeniz devi, 25 yaşındaki forvet için iki sezondur Dnipro'ya teklif sunmuş ancak bir türlü bu transferi bitirememişti. Ancak artık şartlar değişiyor, koşullar olgunlaşıyor.

BJELICA KARAR VERECEK

Kulübünün sözleşme uzatma teklifini iki kez geri çeviren Ukraynalı santrfor, ayrılmaya kararlı. Daha önce, "Trabzonspor'un beni istediğini biliyorum ama şartlar oluşmadığı için gidemedim" diyen 1.89 boyundaki forvet, birkaç gün önce tarihi bir adım attı. Dovbyk'in menajeri, Karadeniz devinin kapısını çaldı ve "Hâlâ futbolcumu istiyor musunuz?" diye sordu. Dnipro ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kontratı bulunan Artem Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. 6 aylık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki forvet oyuncusu kulübüne bonservis kazandırıp ayrılmak istiyor. Konu teknik direktör Bjelica'nın önüne götürüldü. Hırvat hoca onay verirse hemen resmi adımlar atılmaya başlayacak. Fırtına, bu rüya transfere artık çok yakın.

KULÜBÜNDEN AYRILMAK İSTİYOR

Dnipro ile 31 Aralık 2023 yılına kadar kontratı bulunan Dovbyk'in piyasa değeri 6 milyon euro. Ukraynalı futbolcu takımından ayrılmak istediğini açıkladı ve "Yeni bir meydan okumaya hazırım. Türkiye'den teklif aldım" dedi.

G.SARAY VE F.BAHÇE

Daha önce adı G.Saray, Beşiktaş ve F.Bahçe ile de anılan Artem Dovbyk için Trabzonspor yönetimi elini çabuk tutmak istiyor. Özellikle başkan Ertuğrul Doğan bu transferde çok istekli.

GOL MAKİNESİ

Dnipro ile 78 maça çıkan Dovbyk, 50 gol attı ve 14 de asist yaptı. Bu sezon 24 maçta 21 gol attı, 6 da asist yaptı. Ukrayna Milli Takımı'nda 15 maçta 6 gol attı.

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