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Akyazı’da bir başka

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Akyazı’da MKE A.Gücü’nü 2-0 yenen Trabzonspor, bu sezon iç sahada başarılı bir grafik ortaya koydu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2023 Çarşamba 06:50
Akyazı’da bir başka

Bordo-mavililer, Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupalarında sahasında yaptığı toplam 22 maçın sadece 2'sini kaybetti. 15 galibiyet alırken, 5 karşılaşmada berabere kaldı.

ORTALAMASI 2.12 PUAN

Süper Lig'de 48 puanla 7. sırada yer alan bordo-mavililer, iç sahada başarılı bir grafik ortaya koyarak 34 puanı hanesine yazdırdı. Karadeniz devi, sahasındaki 16 lig maçının 10'unda galip gelirken; 2 karşılaşmada kaybetti, 4 maçta berabere kaldı. Sahasında 2.12 puan ortalaması yakaladı. Deplasmanda ise tam tersi bir grafik ortaya koyarak 15 maçta 14 puan topladı ve 0.93 gibi düşük ortalamada kaldı.

AVRUPA VE KUPA

Fırtına, iç saha başarısını Avrupa kupalarında da 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak gösterdi. Kopenhag ile golsüz berabere kalan Fırtına; Kızılyıldız'ı 2-1, Monaco'yu 4-0, Ferencvaros'u 1-0, Basel'i 1-0 ve Samsunspor'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.

KALESİNİ GOLE KAPADI

Trabzonspor, sahasındaki 22 karşılaşmanın 16'sında kalesini gole kapattı. Bordomavililer, bu karşılaşmalarda 12 gol yiyerek kalesinde maç başına 0.54 gol gördü.

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