Umut patladı

Karadenizdevinin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Umut Bozok, dün MKE A.Gücü maçında patlama yaptı. Daha önce ligde 6. ve 25. haftada Adana Demir ile 8. haftada Kayserispor filelerini sarsan 26 yaşındaki forvet dün iki gol atarak şov yaptı. Süper Lig'e geldiği 2021-22 sezonundan bu yana en fazla gol atan Türk oyuncu olan Bozok (25), Trabzonspor formasıyla ilk kez bir maçın ilk yarısında rakip fileleri havalandırdı ve yine ilk defa iki gol birden attı. Umut maç sonrası mutlu olduğunu söyledi.