Haberler Trabzonspor Takıma 2 gün izin

Takıma 2 gün izin

Teknik direktör Nenad Bjelica, dünkü galibiyet sonrası bordomavili takıma iki gün izin verdi. Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları perşembe günü başlayacak. Hafta sonu seçim nedeniyle maç yok. F.Bahçe-Trabzonspor derbisi 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Takıma 2 gün izin
Teknik direktör Nenad Bjelica, dünkü galibiyet sonrası bordomavili takıma iki gün izin verdi. Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları perşembe günü başlayacak. Hafta sonu seçim nedeniyle maç yok. F.Bahçe-Trabzonspor derbisi 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
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