Takıma 2 gün izin

Teknik direktör Nenad Bjelica, dünkü galibiyet sonrası bordomavili takıma iki gün izin verdi. Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları perşembe günü başlayacak. Hafta sonu seçim nedeniyle maç yok. F.Bahçe-Trabzonspor derbisi 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.
Teknikdirektör Nenad Bjelica, dünkü galibiyet sonrası bordomavili takıma iki gün izin verdi. Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları perşembe günü başlayacak. Hafta sonu seçim nedeniyle maç yok. F.Bahçe-Trabzonspor derbisi 18 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de oynanacak.