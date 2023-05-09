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Oh be Fırtına varmış!

Karadeniz devi, A.Gücü’nü yenerek 5. maçlık galibiyet özlemini bitirdi Kitsiou 10’da atıldı. Fırtına, Fenerbahçe derbisi öncesi moral da kazandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2023 Salı 06:50
Oh be Fırtına varmış!

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında dün MKE Ankaragücü'nü yendi. Alınan galibiyet, Fırtına için 3 puandan çok daha fazlasıydı. Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlikle kâbus yaşayan Karadeniz devi, dün kötü gidişatı bitirdi, rahat bir nefes aldı. 45+1. dakikada Fırtına'yı öne geçiren Umut Bozok, 62'de bir kez daha sahne alarak galibiyetin baş mimarı oldu. 26 yaşındaki forvet en son golünü 12 Mart'ta Adana Demir'e atmıştı.

VISCA GERİ DÖNDÜ

Umut'a asist yapan Bartra ve Doğucan Haspolat da alınan galibiyette önemli rol oynadı. Trabzonspor, Fenerbahçe derbisi öncesi öz güven de kazanmış oldu. Bu arada bu sezon 2'si ağır olmak üzere 6 sakatlık geçiren Edin Visca dün geri döndü. Toplam 37 maç kaçıran ve 'sezonu kapattı' şeklinde yorumlar yapılan Boşnak yıldız dün formasını giydi. En son 8 Nisan'da Kasımpaşa maçında sakatlanan 33 yaşndaki sağ kanadın kas yaralanması yaşadığı açıklanmıştı.

SARIDA GEÇTİLER

Karadeniz devinde MKE Ankaragücü maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Eren Elmalı, Siopis, Bartra, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart görmeleri durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecekti. Kimse sarı kart görmedi.

3 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Karadeniz devinin hocası Bjelica, geçen hafta 2-1 yenildikleri Konya maçı 11'ine göre dün 3 değişiklik yaptı. Cezalı Bakasetas'ın yokluğunda Gomez, Trezeguet'nin yerine Arif Boşluk, Siopis'in yerine Larsen görev yaptı.

ARİF DAHA ÇOK OYNAYACAK

Teknik direktör Bjelica, mutlu olduğunu söyledi. Hırvat hoca, "Her şeyi çok iyi yapmaya çalıştık. O da oyuncular üzerinde baskı oluşturmuş gibi oldu ama golden sonra biraz daha rahatlayıp kendini gösteren takım gördük. Arif takımın seviyesindeydi. İlk maçı olmayacak, daha çok maç oynayacak" dedi. Bjelica, sakatlar Denswil, Trezeguet ve Siopis'in F.Bahçe derbisine yetişip yetişmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

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