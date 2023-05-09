Arif ilk kez 11'de

15 Mayıs 2022'de Altay sınavında sakatlanan 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan yaklaşık 1 yıl sonra sahaya çıktı. Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, altyapıdan yetişen Arif Boşluk'a A.Gücü maçında ilk 11'de görev verdi. 19 yaşındaki oyuncu ilk 11 siftahı yapmış oldu.
15 Mayıs 2022'de Altay sınavında sakatlanan 24 yaşındaki sağ bek Serkan Asan yaklaşık 1 yıl sonra sahaya çıktı. Trabzonspor'da teknik direktör Bjelica, altyapıdan yetişen Arif Boşluk'a A.Gücü maçında ilk 11'de görev verdi. 19 yaşındaki oyuncu ilk 11 siftahı yapmış oldu.