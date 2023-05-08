Trabzonspor'da Bjelica'dan Fenerbahçe maçı sözleri!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor evinde Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Bordo-mavililerin teknik direktörü Nenad Bjelica, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

"Futbol böyle bir oyun. Son iki maçta biz 10 kişi kalmıştık, bu kez rakip 10 kişi kaldı. Rakip 10 kişi kalınca işler daha kolay olabiliyor. Bugün hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Taraftarın önünde kazandığımız iççin mutluyum."

"Maça endişeli başladık. Her şeyi iyi yapmaya çalıştık. Golden sonra rahatladık. Arif Boşluk takımın seviyesindeydi, elinden geleni yaptı. İlk maçıydı, daha çok maçı olacak."

"Siopis, Denswil ve Trezeguet'in Fenerbahçe maçı öncesinde aramıza dönmesini bekliyoruz."