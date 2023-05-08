Trabzonspor Ankaragücü maçı CANLI

Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor.

Ligin 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor.

Nenad Bjelica'nın öğrencileri rakibini mağlup ederek ligin bitimine kısa bir süre kala önemli bir seri yakalamak istiyor.

Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Bardhi, Doğucan, Hamsik, Arif, Umut, Gomez

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Arda, Atakan, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Taylan, Emre, Zahid, Sowe

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanıyor.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALIYOR

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.