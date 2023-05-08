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TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ - CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI - Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında heyecan devam ediyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Trabzonspor, Ankaragücü'nü konuk edecek. Trabzonspor, Nenad Bjelica yönetimindeki ilk galibiyetini almak ve çıkışa geçmek istiyor. Fırtına'da 4 futbolcu maçta süre alamayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:40 Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:50
TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ - CANLI İZLE 📺 | Trabzonspor - Ankaragücü maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

Trabzonspor - Ankaragücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 33. hafta maçında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 8 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

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TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK!

Trabzonspor'un Ertuğrul Doğan başkanlığındaki yeni yönetim kurulu ile üçüncü karşılaşmasına çıkacak teknik direktörü Nenad Bjelica da ilk galibiyetlerini MKE Ankaragücü karşısında yaşamak istiyor. Bordo-mavili takımda Dorukhan Toköz, Naci Ünüvar ve Stefano Denswil'in sakatlıkları bulunuyor, kırmızı kart cezalısı Anastasios Bakasetas da karşılaşmada forma giyemeyecek.

ERKAN ÖZDAMAR DÜDÜK ÇALACAK

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. MKE Ankaragücü, ligde 35 puanla 13. sırada yer alırken, Trabzonspor ise 45 puanla 8. sırada bulunuyor. Sezonun ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma, 1-1 bitmişti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Mujakic, Fıratcan, Atakan, Hanousek, Diack, Zahid, Taylan, Anastasios, Ali Sowe

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