Trabzonspor için 3 puandan daha fazlası! İşte Bjelica'nın Ankaragücü maçı 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz devi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Uzun zamandır galip gelemeyen Fırtına, bugün zinciri kırmayı planlıyor.

5 OYUNCU SINIRDA

Karadeniz devinde Ankaragücü maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eren Elmalı, Siopis, Bartra, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart görmeleri durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ÖMÜR FORMA GİYMEK İSTİYOR

AYak parmağındaki çatlak nedeniyle son 2 lig maçında oynayamayan Abdülkadir Ömür, bu kez göreve hazır. Hafta içinde takımla çalışan 23 yaşındaki 10 numara, idman performansıyla teknik heyetten alkış aldı. Ağrıları büyük oranda geçen Ömür, hocasına A.Gücü maçında oynamak istediğini söyledi.

DÖRT EKSİK İKİ ŞÜPHELİ

Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Naci ve Denswil ile kart cezalısı Bakasetas, MKE A.Gücü maçında yok. Hafif sakatlıkları bulunan Siopis ve Trezeguet'nin de oynama ihtimali düşük.

HAMSIK GARANTİ

Bjelica'nın, Konyaspor maçında gol atan Hamsik'i bugün yine 11'e alması bekleniyor. 35 yaşındaki Slovak orta saha, Konya sınavında özellikle ilk yarıdaki etkili futbolu ile eski günlere dönüş sinyali vermişti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Mujakic, Fıratcan, Atakan, Hanousek, Diack, Zahid, Taylan, Anastasios, Ali Sowe.