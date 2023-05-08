Haberler Trabzonspor Trabzonspor için 3 puandan daha fazlası! İşte Bjelica'nın Ankaragücü maçı 11'i

Trabzonspor için 3 puandan daha fazlası! İşte Bjelica'nın Ankaragücü maçı 11'i

Süper Lig devlerinden Trabzonspor 33. haftada sahasında Ankaragücü'nü konuk ediyor. Bordo mavililer güzel bir seri yakalayarak ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Fırtına'nın, Ankaragücü'nü konuk edeceği mücadele öncesi maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte karşılaşma öncesi ayrıntılar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2023 Pazartesi 06:50
Trabzonspor için 3 puandan daha fazlası! İşte Bjelica'nın Ankaragücü maçı 11'i

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında bugün MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ligin son 5 haftasında 4 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan Karadeniz devi, rakibi karşısında kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Uzun zamandır galip gelemeyen Fırtına, bugün zinciri kırmayı planlıyor.

5 OYUNCU SINIRDA

Karadeniz devinde Ankaragücü maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Eren Elmalı, Siopis, Bartra, Umut Bozok ve Uğurcan Çakır sarı kart görmeleri durumunda Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

ÖMÜR FORMA GİYMEK İSTİYOR

AYak parmağındaki çatlak nedeniyle son 2 lig maçında oynayamayan Abdülkadir Ömür, bu kez göreve hazır. Hafta içinde takımla çalışan 23 yaşındaki 10 numara, idman performansıyla teknik heyetten alkış aldı. Ağrıları büyük oranda geçen Ömür, hocasına A.Gücü maçında oynamak istediğini söyledi.

DÖRT EKSİK İKİ ŞÜPHELİ

Sakatlıkları bulunan Dorukhan, Naci ve Denswil ile kart cezalısı Bakasetas, MKE A.Gücü maçında yok. Hafif sakatlıkları bulunan Siopis ve Trezeguet'nin de oynama ihtimali düşük.

HAMSIK GARANTİ

Bjelica'nın, Konyaspor maçında gol atan Hamsik'i bugün yine 11'e alması bekleniyor. 35 yaşındaki Slovak orta saha, Konya sınavında özellikle ilk yarıdaki etkili futbolu ile eski günlere dönüş sinyali vermişti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Markovic, Gomez.

Ankaragücü: Gökhan, Kitsiou, Mujakic, Fıratcan, Atakan, Hanousek, Diack, Zahid, Taylan, Anastasios, Ali Sowe.

DİĞER
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de Arda Güler dönemi sona eriyor! O takım ile Dubai'de görüşecek...
Haklarında çıkan aşk haberlerini her defasında yalanlayan Aybüke Pusat ve Furkan Andıç'tan kafa karıştıran İtalya tatili!
Toroğlu'ndan F.Bahçe eleştirisi!
Çizme'den flaş iddia: Öncelik Arda ve Ferdi'ye verildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'da transferde ilk hamle!
Trabzonspor'a piyango! Flavio'ya güle güle
MEB sözleşmeli öğretmenlik atama töreni saat kaçta 2023?
Son dakika deprem mi oldu 8 Mayıs?
Altın fiyatları canlı kur takibi!
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:44
Kritik maçta kazanan Verona! Kritik maçta kazanan Verona! 00:44
PSG deplasmanda hata yapmadı! PSG deplasmanda hata yapmadı! 00:43
Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! Toroğlu'dan Lale Orta iddiaları hakkında yeni açıklama! 00:40
Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Penaltı kararı doğru mu? 00:40
Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! Jorge Jesus'tan hakem tepkisi! 00:40
Daha Eski
F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! F.Bahçe Giresun'da berabere kaldı! 00:40
Kritik maçta kazanan Verona! Kritik maçta kazanan Verona! 00:40
Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... Giresun'da saha karıştı! İşte o anlar... 00:40
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:40
VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon 00:40
F.Bahçe'den penaltı beklentisi! İşte o pozisyon F.Bahçe'den penaltı beklentisi! İşte o pozisyon 00:40