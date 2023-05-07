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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica Ankaragücü'nü ezberledi! İmha planı hazır

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Fırtına’nın başında ilk galibiyetini almak istiyor. Rakibi Ankaragücü’nü ezberleyen Hırvat teknik direktör, taktiğini de oyuncularına aktardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 09:08
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica Ankaragücü'nü ezberledi! İmha planı hazır

Karadeniz ekibinde hoca değişikliği sonrasında iki maça çıkan Nenad Bjelica henüz puan alamamıştı. Trabzonspor çıktığı son 5 maçta 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı. Hırvat çalıştırıcı hem kulüp hem de kendi adına bu kötü gidişata bir son vermeye kararlı.

Deneyimli isim, kurmaylarıyla Ankaragücü maçının analizini tamamladı. Başkent ekibinin iyi ve kötü yönlerini belirledi; bunları öğrencilerine ezberletti. Bjelica, futbolcularına bu karşılaşmadan mutlak galibiyet istediğini iletti.

Trabzonspor, Ankaragücü'ne yenilerek kupada saf dışı kalmıştı. Bordo-mavililerin hedefi hem rövanşı almak hem de ligde moral bulmak.

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