Serkan Asan dönüşe hazır

Altay maçında sakatlanan Serkan Asan 1 yıllık tedavisinin ardından geri dönmenin heyecanını yaşıyor. Genç sağ bekin A.Gücü mücadelesinin geniş kadrosuna alınması bekleniyor. Bjelica uzun bir aradan sonra onu en fazla maçın son bölümünde kullanmayı düşünüyor.
Altay maçında sakatlanan Serkan Asan 1 yıllık tedavisinin ardından geri dönmenin heyecanını yaşıyor. Genç sağ bekin A.Gücü mücadelesinin geniş kadrosuna alınması bekleniyor. Bjelica uzun bir aradan sonra onu en fazla maçın son bölümünde kullanmayı düşünüyor.