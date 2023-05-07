Mali tablo düzeliyor

Trabzonspor'da 1.5 ay önce seçilen başkan Ertuğrul Doğan ve yöneticiler ilk olarak mali yapıyı düzeltmeyi ve sürdürülebilir hale getirmenin sözünü vermişti. Bunu da tutmaya başladılar. Başkan Doğan mesaisinin büyük bölümünü ödemelere ayırmış durumda. Fırtına'nın futbolcu alacakları, yıl sonu ödemeleri, transfer taksitleri başta 22.5 milyon euro'luk bir ödemesi vardı.

Bordo-mavili kulüpte bu borcun 14 milyon euro'luk kısmı yöneticiler tarafından ödendi. Kalan 8.5 euro'luk bölümü de sponsorluk ve hibe ile yapıldı. Yönetim böylece futbolculardan 'borçsuzluk' kağıdını aldı. Aksi halde UEFA'dan men ve oyuncu sözleşme bedellerinin karşılığı olan 67 milyon euro'luk ağır bir yük ile karşı karşıya kalacaktı. Geriye 15.5 milyon euro kaldı.